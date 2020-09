Dialoghi di Trani: Megamark, Eni e UniCredit mettono in moto l’edizione 2020

Alle difficoltà generali causate dalla pandemia, quest'anno si sono aggravate anche quelle finanziarie: «Premesso che realizzare un festival di qualità di portata nazionale richiede sforzi economici non indifferenti – osserva Rosanna Gaeta, direttrice artistica dei Dialoghi di Trani – i finanziamenti pubblici tardano ad arrivare e dalla Regione Puglia è stato finora erogato un acconto per il 2018 e uno per il 2019. In queste condizioni l'intervento di sponsor privati disponibili a sostenere un progetto di promozione della lettura e di riflessione sui temi della contemporaneità come il nostro, diventa essenziale per le sorti dei Dialoghi».

In un anno eccezionale, segnato da quella che sarà probabilmente ricordata come l'emergenza sanitaria più importante della nostra epoca, i Dialoghi di Trani hanno scelto di non sottrarsi al ruolo abituale di interprete della complessità del presente, attraverso quella funzione di moltiplicatore di domande e di istanze sociali che da 20 anni istituzioni, lettori e operatori del mondo culturale gli riconoscono.Ancora una volta, con il titolo "Il tempo delle domande", ad interrogarsi intorno alle questioni più scottanti del presente su temi come, saranno alcuni tra i più autorevoli pensatori del nostro tempo, che interverranno a Trani in collegamento o in presenza, presso ilche quest'anno torna a ospitare gli appuntamenti della 19° edizione della rassegna e la cerimonia di premiazione della V edizione del "Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi", dedicato alle opere prime di narrativa italiana.La riconferma di Palazzo Beltrani come sede degli incontri del festival, risponde alle necessità di garantire il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid19 con la costante sanificazione degli ambienti a cui si potrà accedere gratuitamente previadalla piattaforma www.idialoghiditrani.com . Gli incontri dei Dialoghi saranno trasmessi in streaming attraverso il sito e i canali social del festival, e quelli di alcuni media partner come, principale network di informazione nazionale sui temi della sostenibilità.