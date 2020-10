Differenziata, mancato ritiro? È possibile segnalarlo sulla pagina Facebook di Amiu Trani

L'iniziativa del Comune per venire incontro alle esigenze dei cittadini

Al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata il Comune di Trani si affida alla collaborazione dei cittadini. Per segnalare eventuali mancati ritiri, è possibile inviare dopo le ore 11 un messaggio privato (se possibile corredato da foto) alla pagina Facebook di Amiu Trani con la dicitura "mancato ritiro". Nel messaggio va indicata la frazione di rifiuto non ritirata (esempio organico) il nome della via ed il numero civico di riferimento.