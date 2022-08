Digital divide, Trani aderisce all'iniziativa della Regione

L'accesso ad internet costituisce "fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale". Con questa consapevolezza, l'Amministrazione Comunale di Trani ha aderito all'iniziativa della Regione Puglia, la quale ha stanziato 1.600.000 euro per i Comuni pugliesi con l'intento di promuovere la diffusione della cultura digitale in condizioni di parità tra tutti i cittadini.A tal fine, il Dirigente dell'Area Affari Generali ed Istituzionali e Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trani, Alessandro Attolico ha predisposto e pubblicato l'avviso sul sito internet dell'Ente per consentire l'accesso al contributo regionale finalizzato al superamento del "Digital Divide".Come stabilito dalla Regione Puglia, il contributo sarà riconosciuto, sotto forma di rimborso, fino ad un massimo di 500,00 Euro per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet nonché all'acquisto dei dispositivi di primo accesso (es. modem, router e altri dispositivi atti a garantire il collegamento alla rete internet).Per l'assegnazione del contributo in oggetto occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: ISEE ordinario in corso di validità non superiore a euro 9.360,00; residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia; residenza nel Comune di Trani; obbligo da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base entro un anno dall'erogazione del contributo; non essere titolare, al momento della richiesta, di alcun contratto di abbonamento per l'accesso ad internet.Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza entro le ore 12 di lunedì 19 settembre 2022, tramite una delle seguenti modalità: consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani (farà fede il timbro di accettazione); pec indirizzata a: protocollo@cert.comune.trani.bt.it (farà fede la data di invio). Le domande dovranno riportare il seguente oggetto "Richiesta contributo regionale DIGITAL DIVIDE 2022".L'avviso pubblico contenente tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, unitamente alla domanda di partecipazione allo stesso è disponibile sul sito nella sezione "Avvisi" al seguente link e presso il Segretariato Sociale del Palazzo di Città, in Via Tenente Morrico 2.