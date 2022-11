Digitalizzazione, videosorveglianza e teatro open air: presentati i nuovi progetti del Duc

«Abbiamo presentato in conferenza stampa i progetti finanziati con il secondo bando del Distretto Urbano del Commercio. Ci sono iniziative di digitalizzazione, di implementazione della video sorveglianza (pensiamo alla villa) e c'è un progetto affascinante di teatro open air (amovibile) da realizzare in piazza Teatro»: è quanto dichiara il sindaco Amedeo Bottaro a margine della conferenza stampa svoltasi questa mattina in Comune.«Certamente è molto meno di ciò che vogliamo fare e che siamo convinti che faremo per restituire alla città una struttura degna del nostro blasone, ma questo piccolo teatro rappresenta molto più di ciò che c'è oggi, un "seme di speranza" che speriamo di realizzare nel più breve tempo possibile».