Discarica, lunedì la consegna dei lavori per la messa in sicurezza del terzo lotto

L'ufficio tecnico Comunale lunedì prossimo procederà alla consegna dei lavori di copertura del terzo lotto della discarica Comunale, dopo la avvenuta copertura e realizzazione dell'impiantistica necessaria degli altri due lotti, al Raggruppamento temporaneo di imprese Gecos s.rl. – Sintergy s.rl., che si è aggiudicato la gara pubblica bandita dal Comune di Trani. In questa maniera sarà installato il cantiere ed i lavori procederanno speditamente.Come si ricorderà, il Comune di Trani partecipò all'Avviso Pubblico Regionale dell'8.8.2017 approvando la Delibera di Giunta n. 172 del 3.10.2017, proposta dall'assessore Michele di Gregorio, per poter intercettare i fondi POR PUGLIA 2014-2020 per la "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali".La stessa Giunta, su proposta dello stesso assessore all'ambiente, approvò il 18.7.2018 il progetto esecutivo delle opere e la Regione Puglia, con atto Dirigenziale del 15.11.2018, approvava la graduatoria definitiva dei partecipanti destinando al Comune di Trani la somma di 6 milioni e mezzo di euro per le opere di messa in sicurezza della discarica Comunale.Dopo la validazione del progetto è stata attivata, dagli uffici comunali, la gara ad evidenza pubblica che ha visto vincitore, tra i dodici soggetti partecipanti, il Raggruppamento di imprese sopra detto che il 22.10.2020 ha proceduto alla stipula del contratto con il Comune di Trani.Ora come detto le società aggiudicatrici provvederanno ad avviare i lavori. Una procedura complessa che prevede la realizzazione di opere per svariati milioni di euro per la sicurezza del nostro territorio, tutti ottenuti dalla Regione Puglia e quindi senza gravare sul bilancio Comunale frutto del lavoro e della continua interlocuzione tra l'assessore di Gregorio, i professionisti che lavorano nell'ufficio tecnico Comunale, i sempre disponibili e competenti tecnici della Regione Puglia e l'AMIU.Si tratta di una delle opere pubbliche più importanti, per valore economico e finalità, realizzate nel nostro Comune che sarà seguita dal mio assessorato, con la professionalità e competenza del nostro Ufficio Tecnico e la collaborazione di AMIU.