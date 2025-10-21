discarica coperta
discarica coperta
Politica

Caso AMIU, Cinquepalmi (Trani 2026): "15 milioni spesi senza rendicontazione"

"Grave omissione contabile. Nodi al pettine sul debito AMIU. Bilanci comunali non rappresentativi"

Trani - martedì 21 ottobre 2025 6.55 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Maria Grazia Cinquepalmi esponente di Trani 2026. 15 milioni spesi senza rendicontazione. Il Comune ignora da anni un debito verso AMIU: bilanci non rappresentativi e omissioni contabili. È con queste parole - inizia la Cinquepalmi - che intendo richiamare l'attenzione su una grave irregolarità contabile che denuncio da oltre 8 anni: il prelievo di 9 milioni di euro dal fondo vincolato di AMIU, destinato alla gestione post mortem della discarica di Puro Vecchio, in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 25/2016, mai registrato come debito nel bilancio comunale.

Una condotta che oggi ha raggiunto un totale di circa 15 milioni di euro spesi per la messa in sicurezza della discarica, senza alcuna rendicontazione pubblica, senza che il fondo sia stato ricostituito, e in totale assenza di trasparenza verso i cittadini. Nonostante le mie continue sollecitazioni affinché il Comune iscrivesse correttamente a bilancio il debito oggi di circa 9 milioni, apprendiamo che anche AMIU, con nota ufficiale del 24 febbraio 2025 (Prot. n. 1867), ha chiesto al Comune di Trani di programmare gli impegni assunti.

L'Amministrazione ha scelto di ignorare per anni gli obblighi contabili previsti dalla legge. La nota integrativa - continua la Cinquepalmi - al bilancio AMIU 2024 (pag. 14) ne dà piena conferma. A ciò si aggiunge un fatto ancora più grave: AMIU continua a riportare nei propri bilanci un "credito verso altri" che, in realtà, è un credito verso la sua controllante – il Comune di Trani – e che non è mai stato riconosciuto, risultando quindi inesigibile. Questo comporta una non corretta rappresentazione contabile sia nei bilanci della società partecipata, sia in quelli dell'Ente.

La verità, ormai evidente - sottolinea la Cinquepalmi - è che il Comune ha autorizzato l'utilizzo di risorse vincolate senza iscrivere i debiti corrispondenti, alterando la reale situazione finanziaria dell'Ente, nessuna responsabilità per danni ambientali è stata attribuita dalla magistratura ai precedenti amministratori, contrariamente a quanto strumentalmente sostenuto in passato e, il solo soggetto tenuto a restituire le somme attinte dal fondo post gestione – circa 9 milioni di euro – è ed è sempre stato il Comune di Trani. Si aggiunga, infine, che oggi sono disponibili circa 13 milioni di euro di risorse regionali, che avrebbero permesso di evitare completamente l'utilizzo del fondo AMIU, tutelando le risorse vincolate.

Questo comportamento - conclude la Cinquepalmi - configura una grave omissione amministrativa e contabile, con possibili danni erariali e ricadute dirette sulla gestione economica del Comune e della società partecipata. Non è più possibile continuare a fingere che il problema non esista. È giunto il momento di fare chiarezza, assumersi le responsabilità e ripristinare la verità nei bilanci pubblici.
  • Discarica
Altri contenuti a tema
Non si farà l'impianto per l'emungimento del percolato: la soddisfazione dell'ex consigliere Cinquepalmi Ambiente Non si farà l'impianto per l'emungimento del percolato: la soddisfazione dell'ex consigliere Cinquepalmi "Chi pagherà le spese per inutili progetti?"
Discarica, Comitato Bene Comune: «Preoccupati per i ritardi della messa in sicurezza» Ambiente Discarica, Comitato Bene Comune: «Preoccupati per i ritardi della messa in sicurezza» «Chiediamo la convocazione immediata della Consulta Ambientale affinché il Sindaco e l’Assessore competente forniscano chiarimenti puntuali»
Discarica di Trani e sversamenti di percolato nell'ambiente: le richieste del P.M. Cronaca Discarica di Trani e sversamenti di percolato nell'ambiente: le richieste del P.M. I reati contestati sono di disastro ambientale, omissione d'atti d'ufficio e gestione continuata di rifiuti in mancanza della prescrizione A.I.A
"Discarica chiusa e bonifica mai iniziata": la nota di Maria Grazia Cinquepalmi Ambiente "Discarica chiusa e bonifica mai iniziata": la nota di Maria Grazia Cinquepalmi "Nessuno si preoccupa di quello che stanno decidendo"
Ex discarica, Oikos: «La cittadinanza rischia di perdere l'importante finanziamento di 7 milioni» Attualità Ex discarica, Oikos: «La cittadinanza rischia di perdere l'importante finanziamento di 7 milioni» L'associazione chiede trasparenza nei provvedimenti e comportamenti
Nuova procedura di project financing per la realizzazione di un impianto per recupero rifiuti, i dubbi di Oikos Associazioni Nuova procedura di project financing per la realizzazione di un impianto per recupero rifiuti, i dubbi di Oikos «Lamentiamo ancora una volta la mancanza di trasparenza nell’operato degli amministratori pubblici locali»
Discarica, l'analisi di Oikos: "Nessun documento ufficiale certifica l'avvenuta messa in sicurezza" Ambiente Discarica, l'analisi di Oikos: "Nessun documento ufficiale certifica l'avvenuta messa in sicurezza" L'associazione di cittadinanza attiva chiede che venga attuato il principio di precauzione
Impianto di percolato, un gruppo di cittadini: «E' calato il silenzio» Ambiente Impianto di percolato, un gruppo di cittadini: «E' calato il silenzio» Ecco i quesiti posti all'Amministrazione
Trani, Cattedrale usata come orinatoio: l'infinita tristezza dell'inciviltà
20 ottobre 2025 Trani, Cattedrale usata come orinatoio: l'infinita tristezza dell'inciviltà
Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
20 ottobre 2025 Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
La Polisportiva Trani vola in vetta solitaria: 6-0 al Sammarco e terzo successo di fila
20 ottobre 2025 La Polisportiva Trani vola in vetta solitaria: 6-0 al Sammarco e terzo successo di fila
Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
20 ottobre 2025 Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
Il quartetto "Eufonia " per “Armonie Naturali”a Palazzo Discanno a Trani
20 ottobre 2025 Il quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali”a Palazzo Discanno a Trani
“Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani
20 ottobre 2025 “Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani
Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico
20 ottobre 2025 Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
20 ottobre 2025 Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
20 ottobre 2025 Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
20 ottobre 2025 L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.