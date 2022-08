Disservizi in Stp, un pendolare della tratta Barletta-Bari: «Sei ore di viaggio al giorno tra andata e ritorno»

Le lamentele di un abbonato di Stp che percorre ogni giorno la tratta Barletta-Bari, andata e ritorno, ( link all'articolo ) stanno provocando una reazione a catena. Ora a scrivere alla redazione di Traniviva è un altro pendolare che conferma quanto già scritto e aggiunge nuovi dettagli sui disservizi costretto a vivere tutti i giorni con la società pubblica di trasporti.«Sono un pendolare della corsa Barletta per Bari zona industriale. La società ha anticipato le corse di dieci minuti non tenendo conto che io esco di casa alle 19.00 per viaggiare sul pullman Stp fino alle 22.00, orario in cui ha inizio il mio turno lavorativo (3 ore). Rendiamoci conto da Barletta per Bari zona industriale. Termino il mio turno lavorativo alle 06.00 mattina, rifaccio il viaggio di ritorno con la Stp spa da Bari zona industriale per Barletta, rientro in casa alle 09.00 (3 ore). Facciamo un calcolo, sei ore di pendolarismo sommati ad otto ore lavorative sono 14 ore, un giorno è di 24 ore, ditemi voi cosa resta della mia vita sociale, famigliare, necessità fisiologiche, non ho diritto neanche ad un pranzo, cena o colazione. Orari sballati, stanchezza che si accumula e la STP spa cosa fa? Sorda ed indifferente da anni».