Disservizi in Stp, un pendolare: «Un'azienda che ignora i suoi utenti»

Comunicare con l'Stp specialmente in caso di disservizi «è diventato impossibile» e così un utente con regolare abbonamento con l'azienda pubblica di trasporti ha deciso di rivolgersi alla redazione di Traniviva per denunciare quanto segue anche a nome di altri viaggiatori della tratta Barletta-Bari «Comunicare con l'azienda che ha tra i soci anche il Comune di Trani è diventato impossibile. Sopratutto quando ci sono dei disservizi, nel caso specifico una mancata coincidenza con la navetta che porta gli infermieri al Policlinico, la STP non risponde in alcuna maniera né al telefono né alle mail. Noi utenti (scrivo anche a nome degli altri viaggiatori) siamo stanchi di telefonare, inviare mail, richieste di informazioni, ecc perché è solo una perdita di tempo. Siamo puntualmente ignorati. Non abbiamo uno sportello, un ufficio a cui rivolgerci. On in periodo storico dove si dovrebbe incentivare il trasporto pubblico piuttosto che l'uso delle auto private la STP fa di tutto per esasperare i suoi abbonati. Non voglio neanche immaginare i disagi che subiscono studenti e professori nel periodo scolastico. Chissà - conclude - se con l'avvicinarsi delle elezioni politiche qualche candidato non prenda a cuore la condizione dei lavoratori pendolari costretti a scontrarsi contro un'Azienda che ignora i suoi utenti».