Disservizi sulla tratta Bari-Foggia, ritardi e disagi nella giornata di domenica per molti tranesi

«In data 08/05/2022 si sono registrati notevoli disagi per i viaggiatori del treno regionale 4364. La Festa del Santo Patrono di Bari, lo spettacolo delle frecce tricolori hanno richiamato un notevole flusso di visitatori provenienti da ogni zona della Puglia ed in particolare del Nordbarese. A fronte di questa vera e propria ondata di cittadini evidentemente i servizi ferroviari hanno mostrato notevoli lacune e criticità». Lo annuncia Fabrizio Sotero, responsabile ATC Trani, con una nota a mezzo stampa.«Ma veniamo ai fatti. Alle ore 20,15 partiva un treno regionale, il 4364, diretto a Foggia, con fermate in tutti i comuni costieri del nordbarese. Lo stesso risultava talmente colmo da non poter soddisfare la totale richiesta di salire a bordo. A questo sono seguiti interminabili minuti di smarrimento, proteste, tra cui diversamente abili in grande difficoltà nell'accedere alle carrozze del treno, famiglie con bambini piccoli stipate all'interno delle stesse, persone anziane in evidente stato di difficoltà.All'incirca alle ore 20,20, dunque, sorprendentemente, veniva dato annuncio che i passeggeri diretti nelle città di Trani e Barletta dovevano abbandonare il treno per raggiungere dei mezzi sostitutivi per il ritorno a casa, altrimenti il convoglio non sarebbe partito. Il treno regionale, effettuate le operazioni del forzoso sgombero, ripartiva alle 20,30 verso le località del nordbarese escluse Trani e Barletta ed i possessori di titolo di viaggio verso queste città erano dirottati dapprima verso dei autobus e di seguito verso treni sostitutivi. Ci sono giunte numerose segnalazioni circa notevoli ritardi e disagi subìti dai cittadini tranesi e barlettani, costretti a far ritorno a casa intorno alle ore 22,30.Invitiamo quanti siano stati oggetto di questo grave disservizio a scrivere al nostro sportello con una mail trani@alleanzatutela.it al fine di valutare con i nostri esperti azioni collettive od individuali a tutela dei consumatori anche e soprattutto alla luce della mancanza assoluta di altre corse nell'intervallo di tempo dalle 17 circa fino alle 20,15».