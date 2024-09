Distretto Sanitario di Trani, rimosse dal giardino la panchine pericolose

Da tempo si segnalavano per via della ruggine e la scarsa stabilità

Sono state rimosse le panchine oramai fatiscenti e pericolose ubicate nel giardino del Distretto Sanitario (ex ospedaletto) di corso Imbriani. Le panchine furono già oggetto di segnalazione sui social e giornali web per la loro pericolosità a causa della ruggine e instabilità. Un intervento atteso da diverso tempo ma che non basta per sanare le condizioni poco gratificanti della struttura: altra criticità riguarda il manto stradale dirottato, con ampie buche e voragini, ancor più degradato dopo le abbondanti piogge. L'auspicio è che anche su questo aspetto si riesca ad intervenire in tempi celeri.