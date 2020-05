Distributori h24, in città semaforo verde ma con prescrizioni  

Ecco tutte le regole da rispettare per la riapertura

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha firmato l'ordinanza di riapertura, con decorrenza immediata, dei distributori automatici di alimenti e bevande (h24). L'apertura è però subordinata al rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto ministeriale del 26 aprile 2020, la cui osservanza dovrà essere assicurata dal rispetto delle seguenti modalità operative:a) Installazione di meccanismi di presidio dell'accesso ai locali allo scopo di evitare la presenza di più di un utente per volta. Per il tempo necessario alla eventuale installazione di sistemi automatizzati ovvero al termine di validità delle prescrizioni di cui al citato DPCM, la regolazione degli accessi dovrà essere assicurata a mezzo presidio fisico da parte di operatore dipendente dell'azienda munito dei necessari dispositivi di protezione;b) Installazione di dispenser con disinfettanti e guanti monouso;c) Sanificazione dei locali, dei contenitori, delle tastiere e di ogni suppellettile presente;d) I clienti in attesa fuori dal locale, devono collocarsi lungo il marciapiede, assicurando il distanziamento minimo di un metro;e) I clienti che hanno ritirato il prodotto devono allontanarsi con immediatezza, essendo vietato consumare nel locale ed anche fuori di esso, sino ad una distanza di 25 metri;f) E' fatto obbligo di apporre cartelli che illustrano comportamenti e distanze da rispettare.