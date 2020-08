Furto ai distributori automatici di corso Italia, indagano i carabinieri

Hanno agito nella notte e, indisturbati, hanno fatto incetta di viveri e monete. In due, armati e con il volto coperto, hanno scassinato i distributori automatici di corso Italia, nei pressi della scuola Baldassarre. Danni economici, e non solo, per i proprietari della struttura che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Questi ultimi stanno indagando alla ricerca dei responsabili attraverso l'utilizzo delle videocamere di sorveglianza.Sarebbe, questo, il secondo episodio della settimana. Alcuni giorni fa dei malviventi, forse gli stessi, hanno scassinato anche i distributori di corso Cavour.