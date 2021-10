Distrutti vaso e pianta ornamentale in piazza Tomaselli

Ancora atti vandalici nel centro storico di Trani: un altro grande vaso con pianta ornamentale è stato scaraventato per terra e distrutto nel corso della notte dai "soliti" ignoti, teppisti o vandali che dir si voglia. E non è la prima volta che accade, in particolare proprio in piazza Tomaselli che, come si ricorderà, trovandosi nel cuore del centro storico di Trani (lo spiazzo antistante la chiesa di San Toma, per intenderci, fra piazza Longobardi e via Mario Pagano) fu chiusa al traffico e delimitata ed ornata con delle fioriere, scongiurando così la sosta della auto, ed offrendo ai cittadini un altro piccolo gioiello dell'area storica.Purtroppo, però, quella zona è sovente obiettivo di atti vandalici, e i cittadini e residenti hanno spesso chiesto maggiori controlli.Sul posto, per le operazioni del caso, si è recata una pattuglia della Polizia Municipale e personale dell'Amiu per eliminare i residui della pianta e del vaso distrutti.