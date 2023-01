Domani al Polo museale "La tombola scostumata" con Nicola Pignataro e Giuliano Ciliberti

Un appuntamento che unisce gioco a spettacolo, quello previsto per la sera della Epifania nella Sala Conferenze del Polo Museale: "La tombola scostumata "promette una serata divertente per quanti vorranno parteciparvi e sarà animata dal comico barese Nicola Pignataro e allietata dalla voce di Giuliano Ciliberti.Nelle calze della Befana della tombola scostumata non solo dolciumi tra i premi, ma gustose sorprese gastronomiche!Un appuntamento -un altro della rassegna "Sere d'incanto", per grandi e piccini, che conferma l'azione di un museo vivificato da attività creative e ricreative; la partecipazione è gratuita ma con obbligo di prenotazione allo 0883 58 24 70 , o inviando una mail a info@fondazioneseca.it .