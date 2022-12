Domenica 11 nuovo mercatino di Natale in piazza Indipendenza

Domenica 11 dicembre 2022 torna il "Mercatino di Natale – Natale a la barriere" in piazza indipendenza a Trani.Nell'occasione gli ambulanti consegneranno a tutti coloro che faranno un acquisto ad una delle bancarelle del mercatino un TICKET SCONTO del 10% da spendere in giornata al mercatino stesso.Lo sconto sarà applicato su tutte le merci in vendita: abbigliamento uomo, donna, bambino; intimo, lingerie, pigiami, pantofole, casalinghi, oggettistica per la casa e tante altre novità."Dopo il grande afflusso di gente registrato lo scorso 4 dicembre, nella prima delle tre giornate del mercatino di Natale, per domenica 11 dicembre abbiamo deciso di incentivare ulteriormente gli acquisti premiando la gente che sceglierà di venirci a trovare per acquistare i regali", dichiara il presidente dell'ANVA Confesercenti di Trani, Salvatore Fracchiolla.Il mercatino è inserito nel calendario degli eventi comunali del progetto "Trani T'incanta" – Natale 2022, e si svolgerà dalle ore 08:00 alle 14:00.Si ringrazia l'intera Amministrazione comunale, il sindaco, Amedeo Bottaro, le forze dell'ordine e gli agenti di Polizia Locale.