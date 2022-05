Domenica 15 il mercato straordinario in via Falcone e Borsellino

Su richiesta dellAnva Confesercenti Trani il Comune di Trani, con ordinanza numero 14 del 12 maggio 2022 ha disposto lo svolgimento del mercato settimanale di via Falcone e Borsellino nella giornata di domenica 15 maggio sia quale recupero del mercato in seguito alle avverse condizioni metereologiche di marzo scorso e sia per promuovere la ripresa economica degli operatori del settore del commercio ambulante."L'Amministrazione Comunale ci sta venendo incontro, in quanto consapevole che, come categoria, a livello economico, abbiamo perso parecchio, dichiara Salvatore Fracchiolla, responsabile Anva Confesercenti Trani.La bella stagione ci permetterà di lavorare in maniera continuativa e di poter recuperare i mercati che non si sono tenuti a causa del Covid e del maltempo.La nostra categoria vive alla giornata e il periodo pandemico e la stagione invernale ci hanno messo in ginocchio.Siamo ancora in attesa del completamento delle procedure di trasferimento del mercato spostato da via Superga allattuale area di via Falcone e Borsellino a causa del Covid.Resta, infatti, da accorpare il mercato alimentare che attualmente è ancora ubicato in via Superga e completare, nell'area attuale, la doppia fila di bancarelle.Grande incertezza vi è ancora sul rinnovo delle autorizzazioni relative ai posteggi.