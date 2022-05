Domenica 15 maggio mercato straordinario in via Falcone e Borsellino

Domenica 15 maggio a Trani ci sarà il mercato di via Falcone e Borsellino. Si tratta di una giornata di recupero a seguito delle tante date perse nei mesi scorsi a causa del maltempo. In tanti l'avevano proposto: a Trani un mese senza mercato, tra febbraio e marzo, davvero non si ricordava, probabilmente non era mai capitato; e poiché il danno per gli ambulanti è stato davvero notevole in una piazza come Trani, è stato deliberato di destinare domenica 15 maggio al recupero di una delle giornate perse.Nulla di diverso, in via Falcone e Borsellino, se non un imprevisto shopping festivo per la cittadinanza.