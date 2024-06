Domenica a Trani l'esibizione del gruppo musicale Fidelia, un ponte tra pop e rock

Powered by

Domenica 9 alle ore 20:30 avrà luogo la serata inaugurale del gruppo musicale Fidelia presso la sede Arsensum di piazza Marconi.I FIDELIA proporranno i loro inediti e alcune cover e presenteranno le loro pagine ufficiali.Al termine del concerto ci si potrà salutare e chiacchierare di questa nuova realtà musicale tranese davanti a un piccolo buffet.L' ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti disponibili.Si prega di dare conferma, +393492901542Fidelia una band indipendente che punta a conquistare il cuore degli amanti della musica con il loro fresco mix Pop/Rock.Fidelia è una band di musicisti che condivide la passione per le melodie accattivanti e per testi che parlano all'anima. La nostra musica è un ponte tra il classico sound pop e l'energia del rock, creando un'armonia che risuona con ascoltatori di tutte le età.I Membri:Delia Tota: voce e chitarraNicola Fragasso: tastiereNicola Mastronicola: chitarra elettrica e acusticaNicola Albanese: chitarra elettricaGiovanni Lombardi: batteria e percussioniGianluca Cafagna: basso elettricoMichele Pellegrino: collaborazione home recordinghttps://youtu.be/BP0LdzL0gc8Ogni canzone di Fidelia è un racconto, un momento di vita trasformato in note. Dalle composizioni più dolci che sfiorano il cuore alle tracce più ritmate, c'è sempre una nuova storia da scoprire.