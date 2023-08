Sonorità gipsyjazz in piazza Mazzini con il progetto Musicultura targato Arsensum

Primo appuntamento musicale targato Arsensum del progetto Musicultura Trani. Il progetto si prefigge di riportare l'attenzione delle varie tipologie di musiche e sonorità. «La loro storia, chi ha portato e da dove provengono i vari generi musicali, nel momento storico dove da padrona la fanno le musiche trap ed altri generi da molti non riconosciuti pensiamo sia ora di far conoscere un po' della nostra storia - fanno sapere gli organizzatori. Luogo scelto per questo progetto è Piazza Mazzini per far risplendere quella piazza dove anni fa nasceva un altro bel progetto ma poi terminato. ci riproviamo grazie alla collaborazione della Città di Trani che ha appoggiato il nostro progetto». Primo appuntaento domenica 6 agosto alle 20:30 col gruppo "Le Chat Rouge" che porteranno le sonorità del Gipsyjazz.