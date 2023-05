Martedì filosofici, nel prossimo incontro Sigmund Freud

Martedì 9 maggio – h 19.00 a Trani – presso Associazione Arsensum, in via Carrettieri n.25 – si parlerà di Sigmund Freud nell'ambito de i Martedì Filosofici, con il prof. Gianni De Iuliis, in collaborazione con l'Associazione Arsensum. Gli incontri si effettueranno presso l'Associazione Arsensum. L'ingresso è in via Carrettieri, 25. Lezioni di filosofia aperte a tutta la cittadinanza.