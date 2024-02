Lezioni di educazione civica con il prof. Gianni de Iuliis

Powered by

A partire dal 20 febbraio 2024 inizierà un nuovo ciclo d'incontri, con il prof. Gianni de Iuliis, in collaborazione con l'associazione Arsensum.Ogni martedì si terranno lezioni, dialoghi, approfondimenti sui temi cardine che sostanziano l'educazione civica, con una particolare attenzione alla costituzione della repubblica italiana. Si spazierà dallo Statuto Albertino all'origine della nostra Carta, fino a questioni di più stretta attualità. Sarà evitata ogni forma di tecnicismo giuridico, ma ogni tema sarà affrontato da un punto di vista culturale.Gli appuntamenti sono riservati a chiunque voglia cimentarsi con l'affascinante mondo dell'Educazione Civica. Né è necessario possedere nozioni giuridiche, poiché gli incontri sono aperti a tutti e saranno declinati secondo una metodologia e un linguaggio adeguati anche ai non addetti ai lavori.Le lezioni si terranno ogni martedì, a partire dal 20 febbraio, alle ore 19.15 – saranno articolate in due parti: a) lezione di 30 minuti; b) dibattito di 30 minuti.