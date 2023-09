Intelligenza artificiale, oggi seminario di filosofia nella sede Arsensum

"Eh ma hai sentito queste nuove intelligenze artificiali? Ci distruggeranno tutti", "Chissà quanta gente perderà il lavoro…", "No, ma ChatGPT è solo una moda passeggera"… Bene, se anche tu hai pensato o sentito o creduto per un attimo a una o più di queste frasi, sappi che hai sbagliato tutto, e non è colpa tua, ma è bene che oggi ci venga a trovare presso la sede dell'associazione Arsensum al seminario di filosofia della scienza tenuto dal Prof. Antonio Napoletano. L'incontro si terrà presso la sede di piazza Marconi n.37 alle ore 19:00. Narreremo una appassionata storia dell'intelligenza artificiale a partire dal mito fino alle moderne implicazioni filosofiche, epistemologiche e sociali, passando per Turing e qualche simpatico aneddoto. Non mancare se vuoi emanciparti rispetto al tecnoluddismo e capirci qualcosa.