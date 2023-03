"Domenica al museo": domani ingresso gratuito al Castello Svevo

Un'occasione da non perdere non soltanto per i turisti che domani avranno la fortuna di trovarsi in città, ma soprattutto per tanti tranesiI che magari non hanno mai visitato il Castello Svevo o che non vi entrano da tanto tempo: il 5 marzo si rinnova l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.L'ingresso prevede oltretutto la possibilità di effettuare il camminamento esterno aperto da pochi anni e dal quale si gode una vista mozzafiato verso la Cattedrale.A febbraio l'affluenza registrata è stata di 237.796 persone.Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto