Domenica al museo, oggi ingresso gratuito al Castello Svevo di Trani

Domenica 5 gennaio 2020 torna la #domenicalmuseo, l'iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che prevede l'ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Il Castello Svevo di Trani sarà visitabile gratuitamente dalle 08:30 alle 19:30, chiusura biglietteria alle 19:00.Per l'occasione sarà possibile usufruire del servizio facoltativo di visite guidate a tariffa agevolata, organizzate da Nova Apulia, società concessionaria del Polo Museale della Puglia per la gestione dei servizi di fruizione e accoglienza nei siti culturali statali.