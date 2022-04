Domenica delle Palme, iniziano i riti della Settimana Santa

Con la domenica delle Palme - anche definita come seconda domenica della passione - ha inizio nel calendario liturgico la settimana santa che culminerà nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato per concludersi con la domenica di Pasqua, il 17 aprile. In questo giorno la Chiesa ricorda il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme in sella a un asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. La folla, radunata dalle voci dell'arrivo di Gesù, stese a terra i mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli alberi intorno, e agitandoli festosamente gli rendevano onore.Per l'occasione in tutte le parrocchie e i quartieri della città ci sarà la benedizione dei ramoscelli d'ulivo. In particolare ricordiamo, alle ore 8, la solenne benedizione delle palme in via Giovanni XXIII, recentente riaperta alla cittadinanza, con processione fino in parrocchia degli Angeli Custodi, dove ci sarà celebrata la messa; alle 10.30 un'altra benedizione sarà fatta in Piazza Libertà a cui seguirà la processione verso piazza Tomaselli dove sarà celebrata la messa all'esterno (salvo condizioni meteo avverse). Alle 11.30 solenne celebrazione presieduta dall'arcivescovo d'Ascenzo nella Cripta della Basilica Cattedrale.A partire da giovedì si entrerà nel vivo degli appuntamenti. Alle ore 9, nella parrocchia di San Giuseppe a Bisceglie, c'è la messa del Crisma, cui partecipano tutti i presbiteri della diocesi i quali, dopo l'omelia del vescovo, rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale. Durante la celebrazione il vescovo benedirà inoltre gli olii santi: il crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi. La sera, gli altari della reposizione di ogni chiesa saranno allestiti, al termine della Coena Domini, per permettere le visite dei fedeli.Il percorso di devozione tra i sepolcri viene poi percorso, a partire dalle 3, dalla processione della Vergine Addolorata che si conclude, solo al sorgere del sole, con il ritorno nella chiesa di Santa Teresa. Il venerdì santo, giorno di astinenza e digiuno, in ogni chiesa si svolgerà l'adorazione della Croce: durante la celebrazione i fedeli saranno chiamati a baciare l'immagine del Cristo Crocifisso. L'assemblea si scioglierà nel silenzio più totale, silenzio che si prolungherà per tutta la giornata di sabato (unico giorno dell'anno in cui non si celebrano eucaristie) fino alla veglia pasquale, in cui si attende la Resurrezione di Cristo, accolta a suon di campane in festa.