Domenica delle Palme, ritorna il tradizionale concerto di Fondazione Seca "Suoni della Passione"

Le musiche proposte dall’Orchestra “P. Mascagni” in vista della Settimana Santa

Domenicatorna nella Chiesa di Santa Teresa a Trani:il concerto di marce funebri organizzato dallae Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie, in collaborazione con Universo Salute Opera Don Uva, eseguito dall', diretta dal M° Michele Di Puppo.Come da tradizione insita in tutto il tessuto endemico della società meridionale, anche a Trani, le musiche proposte dall'Orchestra "P. Mascagni" sapranno dare piena atmosfera solenne alla Domenica delle Palme preparando il sentimento religioso dei fedeli in vista dell'inizio della Settimana Santa.Giunta alla IV edizione, Suoni della Passione fa da preludio alle iniziative pasquali della Fondazione S.E.C.A. e del Polo Museale Diocesano di Trani. Dal 6 aprile nella Corte del Polo Museale sarà esposta, con ingresso libero, un'altra preziosa opera del Patrimonio artistico diocesano:del XVII sec.