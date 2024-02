Domenica la Benedizione dei Caschi in piazza Duomo

Powered by

"Il Bari Chapter è lieto di annunciare il primo appuntamento ufficiale dell'anno associativo. Con il Patrocinio comunale, la nostra Benedizione dei Caschi quest'anno ha una cornice unica: la Cattedrale di Trani.Invitiamo tutti gli associati e relative famiglie a partecipare. La cerimonia è alle H 12:30NB: Chi non ha inoltrato il numero di targa non avrà accesso al piazzale. Le auto sono in ogni caso escluse. Sarà necessario trovare posto nelle zone pubbliche vicine al luogo della celebrazione".