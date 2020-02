Domenico Briguglio candidato al Consiglio regionale nella lista di Puglia Popolare

Dal Comune alla Regione. Da alcuni giorni circolava la notizia della candidatura di Domenico Briguglio al Consiglio regionale della Puglia 2020. La voce di corridoio nella serata di ieri è diventata realtà. Lo si apprende da un post pubblicato, e subito condiviso dallo stesso Briguglio, da Puglia Popolare. Quest'ultima, infatti, sarà la lista di appartenenza, a supporto di Emiliano, dell'attuale assessore ai lavori pubblici e urbanistica nel Comune di Trani.La riqualificazione della costa, il ripascimento del litorale est, la manutenzione della pinetina di via Andria sono stati solo alcuni dei progetti portati avanti da Briguglio in qualità di assessore della città di Trani. Tra le iniziative per il futuro, il rilancio del turismo, dei settori calzaturiero e lapideo e un centro sportivo polivalente: le porterà avanti da consigliere regionale o l'assessore ha già in ballo nuovi progetti?