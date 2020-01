Domenico Briguglio ricoverato a Bari: "Sto bene e lavoro anche da qui"

Domenico Briguglio ricoverato a Bari "per un problema che stiamo gia' risolvendo".Contattato al telefono l'assessore ci fa sapere di stare meglio ora e di aver avuto bisogno di una "revisione", un tagliando.Anche dal letto di ospedale ci tiene a far sapere di continuare a seguire, tenendosi in contatto con il Dirigente di riferimento, le varie situazioni legate ai lavori, specie quelli nelle scuole. Auguri di pronta guarigione a Mimmo Briguglio.