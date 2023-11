Don Chisciotte secondo il Teatro dei Guitti: giovedì 10 la replica

Dopo il sold out del primo spettacolo, "Il Carro dei Guitti" si appresta a bissare il successo con uno spettacolo esilarante. con protagonista la figura di Don Chisciotte in un contesto agreste dei giorni nostri. Si tratta di una parodia in chiave comica della nota figura nata dalla penna dello scrittore Miguel Cervantes.È già possibile prenotare i biglietti per lo spettacolo che avrà inizio alle 19:00 con apertura delle porte alle 18:30.Ci troviamo in una locanda pugliese dove alloggia l'eroe spagnolo ;di lui s'innammora la tenutaria della locanda senza esserne ricambiata.La stessa è amata da un nobil uomo del paese Don Alonzo Spada e anch'egli ovviamente non ricambiato e amato a sua volta da Berta ,una colorita contadinella che presta servizio presso lo stesso alloggio.Una vecchia fattucchiera farà due intrugli per unire i cuori di Santina,la locandiera e Don Chisciotte e Berta e Don Alonzo Spada ma sbaglia e succede il "quarantotto" …non mancheranno equivoci , duelli inverosimili, un finale a sorpresa e tante tante risate genuine !