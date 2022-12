"Don Giussani e la Musica", al Polo Museale incontro con il il compositore Pier Paolo Bellini

Organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. e dalla Fondazione Megamark, venerdìnella Sala Conferenze del, in occasione della ricorrenza del 1° centenario della nascita di don Luigi Giussani (1922 – 2022), si terrà l'incontro con il compositore e sociologo Pier Paolo Bellini sul tema "don Giussani e la Musica".La musica, come molte altre forme di espressione artistica, ha avuto una grandissima importanza nella proposta educativa di don Giussani. Nei primi anni '50 non era inusuale vederlo girare per le vie di Milano con grandi giradischi sotto braccio per far ascoltare in classe, ai suoi alunni, i più grandi maestri come Chopin, Beethoven, Donizetti… Egli utilizzava spesso le espressioni artistiche più alte per guidare i giovani verso l'eterna ricerca dell'uomo sul mistero della vita e sul significato profondo delle cose.Attraverso un'avvincente testimonianza diretta saranno riprodotti alcuni brani significativi che Giussani utilizzò nella sua attività di educatore di migliaia di giovani incontrati nel corso della sua vita.A dimostrazione della sua sensibilità don Giussani chiese al prof. Pier Paolo Bellini di dirigere una collana discografica che, dal 1997 al 2010, vide l'uscita di 52 CD con i brani degli autori dei testi più significativi, le cui parole trovavano riscontro durante gli incontri da lui tenuti. A tale collana fu dato il nome di "Spirto Gentil", opera di Donizetti, da cui tutto ebbe inizio.L'ingresso è gratuito. Per altre informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it