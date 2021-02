Dopo di noi, il nuovo progetto del Comune di Trani in materia di diversabilità

La giunta comunale di Trani ha deliberato un importante provvedimento in materia di diversabilità. In linea con gli indirizzi generali di governo si è deciso di attivare il progetto del cosiddetto "Dopo di noi".Nei giorni scorsi, il vice sindaco delegato alle politiche sulla diversabilità, Fabrizio Ferrante, aveva incontrato diverse associazioni di ambito per avviare una discussione sul progetto che l'Amministrazione intende portare avanti. "La delibera approvata – spiega Ferrante – non fa altro che determinare l'avvio di un procedimento che si esplicherà attraverso un avviso pubblico ed un regolamento di Consiglio comunale attraverso cui sarà possibile realizzare i progetti di cohousing. Si tratta di un'azione sperimentale e speriamo che possa coinvolgere una platea di soggetti importante perché crediamo sia una grande opportunità di crescita culturale e civile della nostra comunità".Nello specifico, la delibera approvata dall'esecutivo è stato approvato l'avvio del percorso istituzionale del "Dopo di Noi" della Città di Trani che permetterà, al netto dei passaggi amministrativi, di delineare delle chiare linee di intervento fra quelle possibili. Al vaglio, percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, interventi di supporto alla domiciliarità, programmi di accrescimento della consapevolezza, per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità e una migliore gestione della vita quotidiana, ulteriori attività di sostegno al reddito.