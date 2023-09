Dopo le segnalazioni di Merra ieri l'intervento della Polizia locale nell'ex mercato ortofrutticolo

Sarà mia premura inviare nota al Sindaco, assessore all'ambiente ,dirigente e procura della repubblica con l'auspicio che il predetto responsabile , risponda delle proprie azioni e dei propri comportamenti, rendendone ragione e subendone le conseguenze: non c'è cosa peggiore dello scarico illecito da parte di chi dovrebbe contrastarne l'illegalità».

«Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, chiunque compia (ripetutamente) un'azione che vuol tenere nascosta, alla fine rischia di lasciare una chiara traccia»: a scrivere è ancora l'ex l'assessore all'ambiente Raffaella Merra che riferisce quanto segue. «È successo ieri nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo, a seguito delle mie ripetute segnalazioni, dove venivano abbandonati dalla ditta appaltatrice del verde pubblico materiale di risulta vegetale oltre ai famosi alberi di palma infestati dal punteruolo rosso. Infatti il soggetto è stato colto in flagranza di reato, grazie all'intervento della polizia municipale intervenuta a richiesta della sottoscritta, che ha fermato un mezzo pesante che era entrato ripetutamente nel cancello dell'ex mercato ortofrutticolo per scaricare il materiale di risulta, senza autorizzazione e privo del relativo formulario.Nello stesso luogo la polizia locale ha potuto constatare la presenza di altri cumuli di rifiuti che la sottoscritta aveva denunciato alcuni giorni fa', trasformando quel luogo in una discarica abusiva, come da video, foto e documentazione che ritraggono il reato ambientale, testo unico in materia ambientale ( T.U.A) detto anche codice dell'ambiente che sancisce il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti su suolo pubblico e che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale a carico sia di privati che di enti. Nel caso specifico è il responsabile è il comune, essendo proprietario del sito con l'applicazione dell'art 444 del cod penale., art. 255 del decreto legislativo 152\2006 ( cod. ambientale art. 256 del decreto legislativo 152 del 2006. Chi ha autorizzato verbalmente azioni di scarico abusivo ? Chi oggi, a nome dell'amministrazione vista la precedente risposta del comune (a nome di ignoti ) si assumerà una tale responsabilità?