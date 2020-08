Doppia preferenza, Damiani: «Non adeguamento colpa di Emiliano»

"Il mancato adeguamento della legge regionale della Regione Puglia alla doppia preferenza e alla parità di genere è dovuto a una precisa e grave responsabilità politica del presidente uscente della Puglia, Michele Emiliano. E' una sua mancata promessa che suona come tradimento in particolare per le donne. Ma tale situazione ha radici antiche perché già dal 2005 altre giunte di centrosinistra in Puglia predicavano bene ma razzolavano male non approvando il provvedimento sulla parità di genere. Purtroppo, si è dovuto giungere a questo adeguamento attraverso una forzatura, con l'utilizzo dell'art. 120 della Costituzione per il mancato rispetto della tutela dell'unità giuridica della Nazione, che apre una sorta di vulnus nei rapporti tra Stato e Regione". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, intervenendo al Senato nella discussione sul decreto legge sulla doppia preferenza nelle elezioni regionali in Puglia