Doppio furto alla Casa del Caffè: portati via decine di migliaia di euro in cioccolatini e dolciumi

Non solo la Befana vien di notte. Anche i ladri, purtroppo: doppio furto alla Casa del Caffè in corso de Gasperi. Per ben due volte il noto esercizio commerciale di vendita di dolciumi, caffe, articoli da regalo, "regno" del cioccolato più pregiato, sogno di ogni bambino ma non soltanto, è stato visitato dai ladri che vi hanno fatto irruzione nel corso di due notti, portando via merce per diverse decine di migliaia di euro.Il 28 dicembre la prima volta, e la notte scorsa è accaduto di nuovo: i malviventi sono entrati nel negozio del quartiere Pozzopiano danneggiando la saracinesca dell'entrata principale e poi di quella laterale, portando via praticamente tutto ciò che si sono trovati davanti: espositori, contenitori, scatole piene di merce, confezioni regalo, macchine per il caffè delle più note marche, cialde, chili di cioccolatini e caramelle, confezionati per questo periodo di grande vendita, fra Natale e la Befana."Pezzi di…cioccolato – dice affranta Dora Massaro, la titolare del negozio - e non ci riferiamo ai prodotti rubati per essere rivenduti, ma agli sciacalli che rubano a chi cerca sempre di lavorare onestamente. Due furti in 7 giorni per mettere in difficoltà un esercizio commerciale. Ma noi andiamo avanti certi del vostro sostegno".Sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri (per il primo furto) e della Polizia di Stato.