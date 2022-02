Dottorato in teologia pastorale della comunicazione per don Domenico Bruno

Giovedì 3 febbraio alle 12:30 presso la Pon­tificia Università Lateranense il sacerd­ote Domenico Bruno ha difeso la tesi di Dottorato in Teologia Pastorale della co­municazione: "Podcast e storytelling pas­torale come nuova fo­rma di comunicazione della fede"."Dopo un'analisi pas­torale delle critici­tà e delle opportuni­tà del nostro tempo, il sacerdote delinea stili innovativi di evangelizzazione attraverso le nuove tecnologie". (Prof. Massimiliano Padula)La commissione esami­natrice, che ne ha autorizzato la pubbli­cazione, si è compli­menta con don Domeni­co non solo per l'ot­timo lavoro ma sopra­ttutto per essere un pioniere nell'utili­zzo dei podcast per la nuova evangelizza­zione.Don Domenico è Vicar­io Parrocchiale nella Parrocchia Spirito Santo in Trani