E dopo i casting le riprese: da lunedì a Trani si girerà "Gerri"

A partire da lunedì 6 marzo e per 3 mesi la Città di Trani ospiterà le riprese della serie tv in quattro puntate dal titolo provvisorio "GERRI", prodotta dalla società Cattleya per la Rai (genere giallo / investigativo). L'iniziativa è stata patrocinata dall'Amministrazione Comunale.Per favorire le riprese e le attività della produzione, sono stati emessi dei provvedimenti di modifica temporanea alla viabilità in alcune zone della città (come di seguito specificato) ai fini della costruzione dei vari set, dell'allestimento del campo base della produzione e della riprese delle scene.- CAMPO BASE:Dalle ore 8 di sabato 4 marzo 2023 alle ore 24 di venerdì 5 maggio su Largo Angelo Pastore (intera area) istituzione del DIVIETO DI FERMATA eccetto i mezzi autorizzati (mezzi tecnici – troupe).Dalle ore 6 di lunedì 6 marzo 2023 alle ore 20 di martedì 7 marzo 2023 istituzione del DIVIETO DI FERMATA su piazza Plebiscito, nel tratto compreso fra via Statuti Marittimi e via San Giorgio- RIPRESE - SET:Dalle ore 12 di lunedì 6 marzo alle ore 01 di martedì 7 marzo 2023 istituzione del DIVIETO DI FERMATA e del DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI E PEDONI (secondo necessità) su:Via Beltrani (tratto compreso fra piazza Lambert e via Accademia dei Pellegrini)Via Accademia dei Pellegrini (intero tratto)Piazza Re Manfredi (area sterrata e area centrale prospiciente il Castello Svevo al limite di via Fra Diego Alvarez)Via Fra Diego Alvarez (tratto compreso fra piazza Re Manfredi e via Mario Pagano)Via Mario Pagano (tratto compreso fra via Alvarez e piazza Lambert)Piazza Lambert (intera area)Piazza Mazzini (intero tratto)Dalle ore 12 di martedì 7 marzo alle ore 01 di mercoledì 8 marzo 2023 istituzione del DIVIETO DI FERMATA e del DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI E PEDONI (secondo necessità) su:Via Statuti Marittimi (tratto compreso fra piazza Tiepolo e molo Sant'Antuono, eccetto i mezzi della produzione)Via Statuti Marittimi – Atra portuale – intero tratto compreso fra piazza Tiepolo e piazza TriesteDalle ore 12 alle ore 22 di giovedì 9 marzo 2023 istituzione del DIVIETO DI FERMATA e del DIVIETO DI TRANSITO (durante le riprese) su:Via di villa Friuli (intero tratto e ambo i lati)Via Capirro I (tratto compreso fra via Duchessa D'Andria e via Palmieri)Dalle ore 8 alle ore 15 di sabato 11 marzo 2023 istituzione del DIVIETO DI FERMATA su:Piazza Plebiscito (intera area, eccetto i mezzi della produzione)Piazza Plebiscito (tratto compreso fra via Statuti Marittimi e via San Giorgio).Per esigenze cinematografiche potrà essere interdetta la circolazione dei veicoli e dei pedoni con la relativa segnalazione di percorsi alternativi anche su strade a corona delle aree chiuse al traffico.Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione attesa la grande visibilità di cui godrà la città.