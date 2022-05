“E i fari allo stadio?”: avviate le procedure per il progetto esecutivo prima del bando di gara per i lavori

Prosegue l'iter, avviato nel 2019, per la "realizzazione di un sistema di illuminazione per il campo di calcio dello stadio comunale e interventi vari finalizzati al coinvolgimento della cittadinanza per lo sport tranese": è stata pubblicata una determina dirigenziale dell'area lavori pubblici a firma del dirigente ing. Luigi Puzziferri per individuare "il professionista a cui affidare incaricato per l'espletamento del servizio progettazione esecutiva, redazione relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa all'intervento, mediante procedura negoziata.Come si ricorderà, con deliberazione di Giunta comunale n.120 del 14 novembre 2019 veniva approvato progetto definitivo dell'importo di € 400.000,00 per la "realizzazione di un sistema di illuminazione per il campo di calcio dello stadio comunale e interventi vari finalizzati al coinvolgimento della cittadinanza per lo sport tranese", cui fece seguito nei mesi successivi l'ottenimento del finanziamento da parte della Regione Puglia nell'ambito degli interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazione Comunali dove risultava l'ammissibilità al finanziamento per il Comune di Trani; poi il parere favorevole del Coni, la sottoscrizione del disciplinare, e la ripartizione delle spese previste per l'attuazione dell'intero progetto dell'importo complessivo di € 413.179,49, così articolate: Progetto Sistema di illuminazione per il campo di calcio euro 400.000,00; Attrezzature per Ginnastica e Attrezzistica euro 2.753,79; Attrezzature per il Rugby euro 6.325,00; Attrezzature per il salto in lungo euro 4.100,70.Per procedere con l'indizione della gara di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori in questione, è dunque necessario predisporre il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati e una volta aggiudicati i lavori occorrerà inoltre procedere al conferimento dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.