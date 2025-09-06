Eclissi di luna dopo il tramonto: domani spettacolo sul mare di Trani

Domani vi sarà un appuntamento in cielo, con l'eclisse di luna che sorgerà nel crepuscolo della sera. Sembra quasi un verso sospeso in una canzone o una poesia. E invece è quello che accadrà davvero: la luna tornerà a levarsi, qui da Trani, arrossata - di alcuni siti si legge "rosso sangue" - dal cono d'ombra della Terra, nascosta eppur viva. Un evento raro, che si ripeterà solo fra ottantasette anni; chissà, forse allora quei bambini piccoli di oggi, che domani osservano quel cielo insolito con gli occhi pieni di meraviglia, sapranno raccontare perché la luna sorge così rossa, e come, pian piano, uno spicchio alla volta, torna a rischiararsi fino a brillare ormai alta nella notte. E tu, luna in ciel, domani sera, ti farai guardare.Ti scruteranno gli innamorati, i curiosi, gli appassionati di fotografia, con telescopi, smartphone e macchine fotografiche, svelandosi con sorpresa a chi di quel colore insolito del cielo non conosce il significato , e chissà che quel rossore non si accenda ancora di più della passione, della curiosità, della emozione di tutti quegli sguardi.Da Trani la vedremo sorgere dall'Adriatico, proprio laggiù, dove il mare bacia il profilo della costa, tra cattedrale, castello e monastero, un quadro vivo che renderà ancor più magico questo spettacolo di luce e ombra. L'attesa è iniziata, favorita da una previsione di cielo sereno, come fosse l'occasione di poter toccare con gli occhi l'immensità dell'infinito. E il pensiero vola al signor Palomar di Italo Calvino, che non poteva sprecare l'occasione di guardare le stelle. Figurarsi cosa farebbe fatto per l'eclissi di luna sul mare. Ma non può non venirci in mente, per i più romantici, Totò, con una luna così rossa che potrà infuocare più del solito cuori, amori e emozioni. Una "consegna" particolare: "'A sera quanno 'o sole se nne trase e dà 'a cunzegna a luna p' 'a nuttata, lle dice dinto 'a recchia: «I' vaco 'a casa: t'arraccumanno tutt' 'e nnammurate».Il tramonto del sole sarà alle 19:19, poco prima che la luna inizi a entrare nel cono d'ombra della Terra alle 19:31, per raggiungere il suo massimo splendore eclissato alle 20:11. La totalità terminerà alle 20:53 e l'eclissi si concluderà alle 22:55, lasciando la luna tornare lentamente al suo abituale splendore.