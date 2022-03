Ecomusei Puglia: una prospettiva per il nostro territorio

I progetti fino a ora attivati in Puglia sono: Ecomuseo della Valle del Carapelle, Ecomuseo delle Antiche ville di Mola di Bari, Ecomuseo della Valle d'Itria, Ecomuseo dei Paesaggi di pietra di Acquarica di Lecce, Ecomuseo delle Serre SalentineEco, museo Urbano di Botrugni, Ecomuseo della Pietra leccese di Cursi.



«Le opportunità ci sono, ora tocca alle istituzioni locali e alla società civile, coglierle», commenta infine Colangelo.

«Oggi siamo a Mola di Bari per il secondo forum itinerante degli Ecomusei di Puglia, una intensa giornata di approfondimento e confronto con le istituzioni regionali per portare anche nel nostro territorio uno strumento innovativo di tutela e promozione dei beni comuni partendo dalla valorizzazione delle persone, della memoria e dei luoghi», è il commento dell'assessore all'ambiente Pierluigi Colangelo a margine di una visita a Mola di Bari in occasione del forum itinerante degli Ecomusei di Puglia. Secondo la definizione riportata nella Carta degli Ecomusei, ecomuseo indica una istituzione culturale che assicura in forma permanente, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti.