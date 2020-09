Elezioni 2020, a Trani il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia

Mercoledì 2 Settembre presso il comitato elettorale di Debora Ciliento (Via Aldo Moro 37, Trani) alle ore 19 sarà presente il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia per un saluto alla città ed un momento di confronto.Sarà presente all'incontro con il ministro anche il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro.