Elezioni amministrative, Prospettiva Trani si ritira dalla competizione elettorale

Alla luce del susseguirsi negli ultimi giorni di numerose ed imprevedibili defezioni da parte di componenti del nostro gruppo, tutte dettate da serie ragioni di carattere personale di ciascuno di essi, abbiamo deciso di rinunciare alla candidatura per la competizione elettorale amministrativa programmata per il mese di settembre p.v. Riteniamo, infatti, che le succitate ragioni avrebbero ridimensionato notevolmente la portata del nostro progetto, nato per offrire una concreta alternativa alle deleterie politiche adottate negli ultimi decenni dai partiti che si sono alternati alla guida della Città, limitandolo al mero ottenimento di qualche seggio nei banchi dell'opposizione consiliare. Ben poca cosa rispetto ai nostri propositi e, di certo, non sufficiente a consentirci di portare a compimento l'ambizioso programma elettorale elaborato.Pertanto, abbiamo deciso di rimandare la partecipazione alla competizione elettorale; continueremo a lavorare nell'interesse della città, elaborando proposte, sviluppando progetti e vigilando sulle decisioni intraprese dall'amministrazione comunale.Ringraziamo i tanti cittadini che hanno offerto il proprio contributo al Movimento, certi che il loro impegno per Trani rimarrà immutato. Teniamo, infine, a precisare che Prospettiva Trani manterrà la propria autonomia, non aderendo ad alcuno dei progetti politici presentati dalle altre coalizioni o partiti che parteciperanno alle prossime elezioni.