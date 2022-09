Elezioni politiche, sorteggiati gli scrutatori. I nomi

Elenco nomi scrutatori Documento PDF

Si comunica che la Commissione elettorale si è riunita mercoledì pomeriggio in seduta pubblica per procedere alla nomina degli scrutatori da impiegare per la costituzione dei seggi elettorali, in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.Gli elenchi degli scrutatori sorteggiati effettivi in ordine di sorteggio, sono allegati al presente avviso.