Elezioni Politiche, Vurchio: «Impegno e professionalità per i cittadini»

Sono padre di famiglia, svolgo l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile da oltre vent'anni. Ho una Laurea in Economia e Commercio e mi sto laureando in Giurisprudenza d'Impresa. Oggi, oltre all'attività professionale, ricopro la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Andria, uno dei Comuni più grandi d'Italia. Sono onorato di questo incarico amministrativo e credo di rappresentarlo con onesta e dignità.Grazie ad un invito rivoltomi da una persona cara, ho iniziato la mia presenza e il mio interesse per la Politica nel 2005. Nel 2005 sono stato eletto, come Consigliere Comunale con oltre 400 preferenze, nella campagna elettorale per Vincenzo Zaccaro Sindaco. Dopo pochi anni, mi hanno proposto di candidarmi alle Elezioni Politiche Provinciali, nella neo Provincia di Barletta-Andria-Trani, nel Collegio della mia Città Andria, e nei miei quartieri, Croci e Camaggio. Sono stato il primo dei non eletti al Consiglio Provinciale BAT, con quasi 700 preferenze. Nel 2010 mi sono candidato alle Elezioni Amministrative per Stefano Porziotta Sindaco, nella Lista Civica - La Risposta per Andria. Sono stato eletto Consigliere Comunale con oltre 850 preferenze.Il 2015 ho partecipato alle Elezioni Amministrative per Sabino Fortunato Sindaco, candidandomi nella lista del Partito Democratico in cui sono stato eletto Consigliere Comunale, con un consenso di circa 900 preferenze. Nell'ottobre 2017 mi sono candidato, per l'incarico di Segretario Cittadino del Partito Democratico del Circolo di Andria e sono stato eletto. Dopo tre anni di una buona gestione del Circolo, abbiamo registrato il più alto numero di iscritti al Partito Democratico nella città di Andria, e un'alta partecipazione attiva degli iscritti, in gran parte Giovani. Nel 2020 mi sono candidato nella lista del Partito Democratico, a supporto del programma elettorale per Giovanna Bruno Sindaco, in cui sono stato eletto come Consigliere Comunale con circa 1200 preferenze, risultando il consigliere più suffragato. Nello stesso anno, su richiesta del Partito Democratico, sono stato candidato alla carica di Consigliere Regionale registrando circa 1800 preferenze, risultando il primo dei non eletti del Partito Democratico, nel Consiglio della Regione Puglia. Nel 2021 sono stato eletto Presidente del Consiglio Comunale di Andria.Oggi, settembre 2022 il Partito Democratico, visto il crescente consenso politico maturato nel tempo, mi ha chiesto di candidarmi nel mio ampio Territorio tra la Provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia, per interloquire, parlare e ascoltare i cittadini, le loro necessità e i problemi di cui soffrono le nostre Comunità, per impegnarmi a comprenderli e a risolverli perché da sempre, sono stato al fianco delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese del territorio e chiedo, ai Cittadini del Territorio di votare il 25 settembre 2022, il Partito Democratico per farsi rappresentare da chi ha avuto fede, nei principi di concretezza e onesta politica. Io mi impegno per Voi, mettendo a disposizione la mia professionalità.