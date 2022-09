Cambia la geografia politica: i primi dati confermano le previsioni

Il quadro generale si sta delineando in queste ore

Francesco Paolo Sisto (centrodestra) 43,52;

Michele Coratella (5 Stelle) 26,03;

Mimmo Lomelo (centrosinistra) 20,97;

Stefania D'Addato (Azione+ItaliaViva) 5.53.

Cambia la geografia politica anche nella nostra regione e dai primi dati si evince che in Puglia sui 10 posti disponibili per la Camera dei Deputati nei collegi uninominali sono risultati 5 eletti del centrodestra: si tratta di Davide Bellomo, Mauro D'attis, Rita Dalla Chiesa, Dario Iaia e Mariangela Matera.Per quanto riguarda il Senato, secondo i primi dati, queste sono le percentuali nel collegio PUGLIA 2 Andria - SENATO PUGLIA, nei collegi uninominali (sono indicati i candidati degli schieramenti principali):A Trani, in 54 sezioni, hanno votato 22926 elettori, che rappresentano il 57,49% del totale.