Elezioni politiche, Vurchio: «Io mi impegno per Voi, per attuare la riforma fiscale»

«Io mi impegno per Voi, per attuare la riforma fiscale» riferisce Giovanni Vurchio, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Bat-Foggia per il PD. «Da sempre ho fondando il mio lavoro politico con serietà e coerenza, studiando e approfondendo il tema, a me caro, della riforma fiscale - uno dei punti del mio programma per la Campagna Elettorale del Partito Democratico per il 2022 - con un obiettivo: attualizzarla, superando la Politica Tributaria elaborata nel 1971.L'intento è di adeguarla, oggi, sulla base delle necessità dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese del territorio, consentendo all'Italia e al nostro Territorio, la ripresa necessaria e tanto auspicata, attraverso due priorità: l'abbattimento del costo del lavoro, con un'attenzione specifica al cuneo fiscale, attuando non solo le riforme assistenzialistiche ma anche e soprattutto le riforme strutturali;La modulazione degli scaglioni IRPEF e la semplificazione del metodo di tassazione IRES, con una complessiva riduzione del costo del lavoro, per consentire alle imprese di mantenere e aumentare i livelli occupazionali, fondando il tutto su un'idea sintetica: più assunzioni e minor costo del lavoro, per le imprese.Negli ultimi vent'anni la pressione fiscale sui cittadini e cresciuta oltre il 10%, a risentirne sono stati i lavoratori dipendenti e le imprese. Da anni si attende una vera riforma fiscale che preveda interventi seri perché, la questione tasse, è molto sentita dalla popolazione, soprattutto in questo periodo storico, anche se la Legge Delega del 5/10/2021 è arrivata una prima approvazione dalla Camera dei Deputati e la riforma fiscale ha iniziato ad aprirsi alle necessità della società civile.Nei prossimi mesi spetta al nuovo parlamento italiano il compito di approvarla definitivamente entro 18 mesi ma, essendo venuto meno il governo in carica, si rischia che tutto il lavoro fatto sino a oggi, possa essere vanificato.Ai cittadini del territorio chiedo di votare il 25 settembre 2022, il Partito Democratico per farsi rappresentare da chi ha avuto fede, nei principi di concretezza e onesta politica, per completare il lavoro sino a oggi svolto. Io mi impegno per Voi, mettendo a disposizione la mia professionalità per attuare una nuova riforma fiscale».