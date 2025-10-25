Luigi Lobuono
Luigi Lobuono
Politica

Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono

Ci sono Andrea Ferri (FDI) - Anna Curci e Carlo Laurora (LEGA)

Trani - sabato 25 ottobre 2025 14.53
Nelle ultime ore sono state ufficializzate le candidature al Consiglio Regionale della Puglia , con Luigi Lobuono candidato del centrodestra sostenuto da quattro liste, ci sono i tranesi Andrea Ferri (FDI) - Anna Curci e Carlo Laurora (LEGA) nella circoscrizione BAT a supporto di Lobuono.

I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE BAT:
  • FRATELLI D'ITALIA: Antonia Spina detta Tonia - Flavio Civita - Riccardo Memeo - Andrea Ferri - Carla Distaso
  • FORZA ITALIA: Marcello Lanotte, Giuseppe Tupputi, Luigi Del Giudice, Tonia Pagliaro , Ricco Rossella
  • LEGA: Ruggiero Grimaldi, Nicola Civita, Antonia Iodice, Anna Curci, Carlo Laurora
  • NOI MODERATI: Rocco Dileo, Carmen Saracina, Giovanni Leone, Tiziana De Feo, Antonio Pica
  • Elezioni Regionali 2025
Altri contenuti a tema
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro Ci sono Debora Ciliento (PD), Mino di Lernia (ALEANZA VERDI e SINISTRA), Aldo Procacci (DECARO PRESIDENTE), Irene Cornacchia (PER LA PUGLIA)
Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio Attualità Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio Per prevenire le defezioni, l'amministrazione crea un elenco aggiuntivo aperto anche ai non iscritti all'Albo. Domande entro il 31 ottobre
Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali» Speciale Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali» Il candidato alle Regionali cita il nuovo avviso pubblico destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi comunali
Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA Speciale Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA L'amministratore unico di Bisceglie Approdi correrà nella lista "Decaro presidente"
Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» Speciale Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» La nota integrale del candidato al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani Domande da presentare entro il 3 novembre per gli elettori con gravi infermità. Ecco chi ne ha diritto e come fare
Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
25 ottobre 2025 Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»
25 ottobre 2025 Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»
ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità
25 ottobre 2025 ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità
Successo per l'apertura di "Venerdì a Teatro ": Eduardo De Filippo emoziona Trani
25 ottobre 2025 Successo per l'apertura di "Venerdì a Teatro": Eduardo De Filippo emoziona Trani
Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio
Manovra 2026: Tassa di soggiorno e affitti brevi, l'allarme di Assoturismo e Confesercenti B.A.T
25 ottobre 2025 Manovra 2026: Tassa di soggiorno e affitti brevi, l'allarme di Assoturismo e Confesercenti B.A.T
La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS " di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari
25 ottobre 2025 La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS" di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari
Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari
25 ottobre 2025 Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari
Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare " chiamano alla pulizia
25 ottobre 2025 Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare" chiamano alla pulizia
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.