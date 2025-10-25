Politica
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
Ci sono Andrea Ferri (FDI) - Anna Curci e Carlo Laurora (LEGA)
Trani - sabato 25 ottobre 2025 14.53
Nelle ultime ore sono state ufficializzate le candidature al Consiglio Regionale della Puglia , con Luigi Lobuono candidato del centrodestra sostenuto da quattro liste, ci sono i tranesi Andrea Ferri (FDI) - Anna Curci e Carlo Laurora (LEGA) nella circoscrizione BAT a supporto di Lobuono.
I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE BAT:
- FRATELLI D'ITALIA: Antonia Spina detta Tonia - Flavio Civita - Riccardo Memeo - Andrea Ferri - Carla Distaso
- FORZA ITALIA: Marcello Lanotte, Giuseppe Tupputi, Luigi Del Giudice, Tonia Pagliaro , Ricco Rossella
- LEGA: Ruggiero Grimaldi, Nicola Civita, Antonia Iodice, Anna Curci, Carlo Laurora
- NOI MODERATI: Rocco Dileo, Carmen Saracina, Giovanni Leone, Tiziana De Feo, Antonio Pica