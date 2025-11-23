voto
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Trani

I seggi riapriranno domani alle 7

Trani - domenica 23 novembre 2025 23.18
Concluse, per oggi, le operazioni di voto avviate questa mattina alle 7 per le elezioni regionali anche a Trani. Alle 23, chiusura dei seggi per la giornata odierna, è stato reso noto il secondo dato sull'affluenza della giornata.

I seggi riapriranno alle 7 di domani 24 novembre e chiuderanno alle 15.

Trani: 28,84%

Nella provincia di Barletta-Andria-Trani, l'affluenza alle 23 è stata del 28,81%, in netto calo rispetto al 42,61% registrato nel 2020.
Affluenza 2025 (ore 23)Affluenza 2020
Andria30,88%47,39%
Barletta32,13%40,85%
Bisceglie26,15%34,27%
Canosa di Puglia19,37%34,41%
Margherita di Savoia27,91%37,08%
Minervino Murge28,26%39,07%
San Ferdinando di Puglia25,97%40,23%
Spinazzola29,34%39,81%
Trani28,84%49,94%
Trinitapoli26,28%54,30%
