Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Trani

Affluenza 2025 (ore 23) Affluenza 2020 Andria 30,88% 47,39% Barletta 32,13% 40,85% Bisceglie 26,15% 34,27% Canosa di Puglia 19,37% 34,41% Margherita di Savoia 27,91% 37,08% Minervino Murge 28,26% 39,07% San Ferdinando di Puglia 25,97% 40,23% Spinazzola 29,34% 39,81% Trani 28,84% 49,94% Trinitapoli 26,28% 54,30%

Concluse, per oggi, le operazioni di voto avviate questa mattina alle 7 per le elezioni regionali anche a Trani. Alle 23, chiusura dei seggi per la giornata odierna, è stato reso noto il secondo dato sull'affluenza della giornata.I seggi riapriranno alle 7 di domani 24 novembre e chiuderanno alle 15.Trani: 28,84%Nella provincia di Barletta-Andria-Trani, l'affluenza alle 23 è stata del 28,81%, in netto calo rispetto al 42,61% registrato nel 2020.