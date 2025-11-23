Politica
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Trani
I seggi riapriranno domani alle 7
Trani - domenica 23 novembre 2025 23.18
Concluse, per oggi, le operazioni di voto avviate questa mattina alle 7 per le elezioni regionali anche a Trani. Alle 23, chiusura dei seggi per la giornata odierna, è stato reso noto il secondo dato sull'affluenza della giornata.
I seggi riapriranno alle 7 di domani 24 novembre e chiuderanno alle 15.
Trani: 28,84%
Nella provincia di Barletta-Andria-Trani, l'affluenza alle 23 è stata del 28,81%, in netto calo rispetto al 42,61% registrato nel 2020.
|Affluenza 2025 (ore 23)
|Affluenza 2020
|Andria
|30,88%
|47,39%
|Barletta
|32,13%
|40,85%
|Bisceglie
|26,15%
|34,27%
|Canosa di Puglia
|19,37%
|34,41%
|Margherita di Savoia
|27,91%
|37,08%
|Minervino Murge
|28,26%
|39,07%
|San Ferdinando di Puglia
|25,97%
|40,23%
|Spinazzola
|29,34%
|39,81%
|Trani
|28,84%
|49,94%
|Trinitapoli
|26,28%
|54,30%