Attualità
Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 23: a Trani ha votato il 42,86%
Seggi chiusi. Domani si potrà votare dalle ore 7.00 alle 15.00
Trani - domenica 22 marzo 2026 23.11
Per oggi sono concluse le operazioni di voto avviate questa mattina alle ore 7:00 per il Referendum sulla Giustizia anche a Trani. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.
Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza nei comuni della provincia.
Città di Trani: 42,86%
Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il: 39,21%.
Andria: 40,73%
Barletta: 39,38%
Bisceglie: 39,44%
Canosa di Puglia: 33,08%
Margherita di Savoia: 34,25%
Minervino Murge: 39,61%
San Ferdinando di Puglia: 33,65%
Spinazzola: 39,88%
Trani: 42,86%
Trinitapoli: 32,52%
Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza nei comuni della provincia.
Dati affluenza - Rilevazione ore 23:00 - 22 Marzo
Città di Trani: 42,86%
Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il: 39,21%.
Andria: 40,73%
Barletta: 39,38%
Bisceglie: 39,44%
Canosa di Puglia: 33,08%
Margherita di Savoia: 34,25%
Minervino Murge: 39,61%
San Ferdinando di Puglia: 33,65%
Spinazzola: 39,88%
Trani: 42,86%
Trinitapoli: 32,52%
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