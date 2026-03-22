Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 23: a Trani ha votato il 42,86%

Dati affluenza - Rilevazione ore 23:00 - 22 Marzo

Per oggi sono concluse le operazioni di voto avviate questa mattina alle ore 7:00 per ilanche a Trani. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum:Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza nei comuni della provincia.Città di Trani: 42,86%Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il: 39,21%.Andria: 40,73%Barletta: 39,38%Bisceglie: 39,44%Canosa di Puglia: 33,08%Margherita di Savoia: 34,25%Minervino Murge: 39,61%San Ferdinando di Puglia: 33,65%Spinazzola: 39,88%Trani: 42,86%Trinitapoli: 32,52%