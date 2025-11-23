Voto
Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Trani

Alle urne solo il 9,02%. Seggi aperti sino alle 23

Trani - domenica 23 novembre 2025 12.36
Sono cominciate alle 7 di questa mattina le operazioni di voto per le elezioni regionali anche a Trani. Alle ore 12 è stato reso noto il dato sull'affluenza nelle città della provincia, per una panoramica sul numero di votanti nel primo giorno utile per l'elezione dei candidati alla presidenza della regione e del consiglio regionale.

I seggi restano aperti sino alle ore 23 di oggi.

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00 - 23 novembre


Trani: 9,02%
