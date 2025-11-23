Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Trani

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00 - 23 novembre

Sono cominciate alle 7 di questa mattina le operazioni di voto per leanche a Trani. Alle ore 12 è stato reso noto il dato sull'affluenza nelle città della provincia, per una panoramica sul numero di votanti nel primo giorno utile per l'elezione dei candidati alla presidenza della regione e del consiglio regionale.I seggi restano aperti sino alle ore 23 di oggi.Trani: 9,02%